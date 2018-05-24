Стамбул, Гданьск, Вена и Порту примут финалы еврокубковых турниров 2019/20 

Стало известно, где пройдут финалы еврокубков 2019/20. Финал Лиги чемпионов пройдет в Турции.

Финал ЛЧ примет Олимпийский стадион Ататюрка в Стамбуле, вмещающий порядка 80 тысяч зрителей.

В 2005 году эта арена уже принимала финал ЛЧ – тогда «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:3, 3:2 в серии пенальти).