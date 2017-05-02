Стало известно, кто сменит Дэвида Мойеса в «Сандерленде»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments


Бывший менеджер «Мидлсбро» Айтор Каранка в ближайшее время может занять место главного тренера «Сандерленда». Он сменит на нем Дэвида Мойеса, который должен встретится с владельцем клуба Эллисом Шортом для обсуждения своего будущего в команде.

Стоит отметить, что «Сандерленд» стал первой командой в текущем сезоне, вылетевшей из Премьер-лиги. Это стало очевидно после поражения в матче 35-го тура с «Борнмутом», который закончился со счетом 0:1.

Что касается Каранки, то он возглавлял «Мидлсбро» с 2013 года, но был уволен в марте 2017 года. Ранее он работал в команде Жозе Моуринью в мадридском «Реале» (2010-2013 годы) в качестве помощника.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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