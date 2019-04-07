Стали известны все пары плей-офф Кубка Стэнли

Сегодня завершается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19. Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Западная конференция:

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,

«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз». В финале плей-офф 2018 года «Вашингтон» под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея. Игры плей-офф начнутся 10 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»