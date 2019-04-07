Стали известны все пары плей-офф Кубка Стэнли

Сегодня завершается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19. Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Западная конференция:
«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».
Восточная конференция:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз». В финале плей-офф 2018 года «Вашингтон» под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея. Игры плей-офф начнутся 10 апреля.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»