Стали известны все пары плей-офф Кубка Стэнли

Автор: Иван Трамваев 0

Сегодня завершается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19. Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. 

Западная конференция:

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз». В финале плей-офф 2018 года «Вашингтон»  под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея. Игры плей-офф начнутся 10 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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