Стали известны судьи, которые обслужат матчи 22-го тура Российской премьер-лиги

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура чемпионата России. Дерби между «Спартаком» и ЦСКА рассудит Виталий Мешков.

6 апреля (суббота)

«Анжи» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Спартак» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

7 апреля (воскресенье)

«Уфа» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

«Урал» — «Енисей»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Рубин» — «Арсенал»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Иван Сараев (Санкт-Петербург); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

8 апреля (понедельник)

«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт РФС