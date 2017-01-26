Стали известны соперники молодежной сборной России в отборочных матчах к ЧЕ-2019

Определены сборные, которые сыграют с российской молодежной командой в отборе к чемпионату Европы 2019 года. Жеребьевка состоялась сегодня.

Россия сыграет в группе с Австрией, Сербией, Македонией, Арменией и Гибралтаром. Расписание встреч на данный момент неизвестно. Стоит упомянуть, что первые игры отборочного турнира состоятся в период с 20 по 28 марта. На этой неделе стало известно, что командой игроков не старше 23 лет будет руководить Евгений Бушманов.

Финальная стадия молодежного Евро пройдет летом 2019 года. На этом турнире пройдет отдельный отбор на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»