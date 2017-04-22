Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы; Ибрагимович может пропустить остаток сезона. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 21 апреля.
1. Результаты жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов
2. Результаты жеребьевки полуфинала Лиги Европы
3. У Златана Ибрагимовича, вероятно, разрыв крестообразных связок колена
4. Криштиану Роналду и Серхио Рамос предложили Роберту Левандовскому перейти в «Реал»
5. В Серии А со следующего сезона будут использоваться видеоассистенты арбитров
6. Крестовский остров невезения. Чем знаменит главный спортивный долгострой России
Фото: Global Look Press