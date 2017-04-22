Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы; Ибрагимович может пропустить остаток сезона. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 21 апреля.

1. Результаты жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов

2. Результаты жеребьевки полуфинала Лиги Европы

3. У Златана Ибрагимовича, вероятно, разрыв крестообразных связок колена

4. Криштиану Роналду и Серхио Рамос предложили Роберту Левандовскому перейти в «Реал»

5. В Серии А со следующего сезона будут использоваться видеоассистенты арбитров

6. Крестовский остров невезения. Чем знаменит главный спортивный долгострой России

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Your Destiny. Choose Life. Choose Football