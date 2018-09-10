Стали известны имена 55 претендентов на попадание в символическую сборную года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) огласила список 55 претендентов на включение в символическую сборную по итогам года. В голосовании принимали участие 25 тысяч профессиональных футболистов из 65 стран.

В итоговый список из 55 игроков попали:

Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»/«ПСЖ»), Тибо Куртуа (Бельгия, «Челси»/«Реал»), Давид де Хеа (Испания, «Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас (Коста-Рика, «Реал»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»);

Защитники: Жорди Альба (Испания, «Барселона»), Дани Алвес (Бразилия, «ПСЖ»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Джорджо Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Вирджил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»), Диего Годин (Уругвай, «Атлетико»), Матс Хуммельс (Германия, «Бавария»), Йозуа Киммих (Германия, «Бавария»), Деян Ловрен (Хорватия, «Ливерпуль»), Марсело (Бразилия, «Реал»), Йерри Мина (Колумбия, «Барселона»/«Эвертон»), Бенжамен Павар (Франция, «Штутгарт»), Жерар Пике (Испания, «Барселона»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Тьяго Силва (Бразилия, «ПСЖ»), Киран Триппьер (Англия, «Тоттенхэм»), Самуэль Умтити (Франция, «Барселона»), Рафаэль Варан (Франция, «Реал»), Шиме Врсалько (Хорватия, «Атлетико»/«Интер»), Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Серхио Бускетс (Испания, «Барселона»), Каземиро (Бразилия, «Реал»), Филиппе Коутиньо (Бразилия, «Барселона»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Эден Азар (Бельгия, «Челси»), Андрес Иньеста (Испания, «Барселона»/«Виссел Кобе»), Иско (Испания, «Реал»), Н’Голо Канте (Франция, «Челси»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Неманья Матич (Сербия, «Манчестер Юнайтед»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Поль Погба (Франция, «Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич (Хорватия, «Барселона»), Давид Сильва (Испания, «Манчестер Сити»), Артуро Видаль (Чили, «Бавария»/«Барселона»);

Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Эдинсон Кавани (Уругвай, «ПСЖ»), Пауло Дибала (Аргентина, «Ювентус»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»), Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»), Роберт Левандовский (Польша, «Бавария»), Ромелу Лукаку (Бельгия, «Манчестер Юнайтед»), Марио Манджукич (Хорватия, «Ювентус»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»/«Ювентус»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»).

Вручение наград ФИФА состоится 24 сентября.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА