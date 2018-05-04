Стали известны финалисты Лиги Европы, Роман Пилипчук покидает «Спартак», Гекдениз Карадениз завершает карьеру. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 мая.

1. Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетико» победил «Арсенал» и вышел в финал

Соперником мадридцев по финальному матчу стал «Марсель».

2. Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры

«Рубин» выведет 61-й номер из обращения в знак признания заслуг турецкого футболиста.

3. Сергей Семак может возглавить «Зенит»

«Уфа» готова отпустить тренера в петербургский клуб.

4. Матч «Локомотив» – «Зенит» не будет показан на общедоступном канале «Матч ТВ»

В случае победы московский клуб станет чемпионом России, но простые зрители этого не увидят.

5. Ассистент Массимо Карреры Роман Пилипчук покинет «Спартак» по окончании сезона

Специалист через прессу заявил, что планирует возобновить самостоятельную работу.

6. Сесар Навас обратился в ФИФА, чтобы отсудить у «Ростова» 1 млн евро

Защищать интересы клуба в суде будет ООО «Сила».

 

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Арсенал» не сумел дожать «Атлетико», «Марсель» победил «РБ Зальцбург», Златан не сыграет на ЧМ-2018. Главные новости дня

Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА — «Арсенал» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 12 апреля 2018 г.

Жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, новый логотип РФПЛ. Главные новости дня

Салах

Арбитры смогут прерывать матчи ЧМ-2018 из-за расизма, рекорды Салаха и «Барселоны». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 