Стали известны финалисты Лиги Европы, Роман Пилипчук покидает «Спартак», Гекдениз Карадениз завершает карьеру. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 мая.

1. Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетико» победил «Арсенал» и вышел в финал

Соперником мадридцев по финальному матчу стал «Марсель».

2. Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры

«Рубин» выведет 61-й номер из обращения в знак признания заслуг турецкого футболиста.

3. Сергей Семак может возглавить «Зенит»

«Уфа» готова отпустить тренера в петербургский клуб.

4. Матч «Локомотив» – «Зенит» не будет показан на общедоступном канале «Матч ТВ»

В случае победы московский клуб станет чемпионом России, но простые зрители этого не увидят.

5. Ассистент Массимо Карреры Роман Пилипчук покинет «Спартак» по окончании сезона

Специалист через прессу заявил, что планирует возобновить самостоятельную работу.

6. Сесар Навас обратился в ФИФА, чтобы отсудить у «Ростова» 1 млн евро

Защищать интересы клуба в суде будет ООО «Сила».

Фото: Global Look Press

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