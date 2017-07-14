Стали известны даты проведения чемпионата мира по FIFA 17

Чемпионата мира по FIFA 17 состоится в Англии этим летом. Сегодня организаторы крупнейшего киберспортивного турнира огласили точное время проведения соревнований.

Состязания пройдут в Лондоне с 16 по 18 августа. Победитель чемпионата заработает 200 тысяч долларов и поездку на два лица на церемонию награждения «Золотой мяч»–2017. Серебряный призер получит 40 тысяч долларов. Игрокам, занявшим третье и четвертое места, полагается награда в 5 тысяч долларов каждому.

Помимо прочих, в турнире примет участие российский киберспортсмен Андрей «Timon» Гурьев, выступающий за ПФК ЦСКА и киберспортивный клуб Gambit Esports.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный твиттер FIWC 2017

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