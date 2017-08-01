Стали известны даты матчей «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов 2017/18

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 3 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 31 июля 2017 г.

Опубликованы даты, в которые состоятся игры группового этапа Лиги чемпионов. В одном из квартетов будет выступать московский «Спартак».

Соперники команды Массимо Карреры станут известны на жеребьевке 24 августа. Календарь красно-белых в еврокубке выглядит следующим образом:

1-й тур. 12-13 сентября (гости)
2-й тур.  26-27 сентября (дома)
3-й тур.  17-18 октября (дома)
4-й тур.  31 октября — 1 ноября (гости)
5-й тур.  21-22 ноября (дома)
6-й тур.  5-6 декабря (гости)

Напомним, помимо «Спартака» в финальный раунд ЛЧ может выйти и ЦСКА. В первом матче 3 квалификационного этапа «армейцы» победили греческий АЕК (2:0),ответная встреча состоится завтра на «ВЭБ-Арене».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт УЕФА

 

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