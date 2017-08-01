Стали известны даты матчей «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов 2017/18

Опубликованы даты, в которые состоятся игры группового этапа Лиги чемпионов. В одном из квартетов будет выступать московский «Спартак».

Соперники команды Массимо Карреры станут известны на жеребьевке 24 августа. Календарь красно-белых в еврокубке выглядит следующим образом:

1-й тур. 12-13 сентября (гости)

2-й тур. 26-27 сентября (дома)

3-й тур. 17-18 октября (дома)

4-й тур. 31 октября — 1 ноября (гости)

5-й тур. 21-22 ноября (дома)

6-й тур. 5-6 декабря (гости)

Напомним, помимо «Спартака» в финальный раунд ЛЧ может выйти и ЦСКА. В первом матче 3 квалификационного этапа «армейцы» победили греческий АЕК (2:0),ответная встреча состоится завтра на «ВЭБ-Арене».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт УЕФА