Стала известна зарплата Луиса Адриано в «Спартаке»

Стало известно, сколько получает Луис Адриано в «Спартаке». Зарплата бразильца составит 3 миллиона евро.

Нападающий Луис Адриано, в зимнее трансферное окно сменивший «Милан» на «Спартак», в московском клубе будет получать три миллионов евро в год плюс бонусы.

Контракт 29-летнего бразильца рассчитан три с половиной года.

Лучшие годы Адриано провел в «Шахтере», где отыграл 266 матчей, отличился 128 раз и является лучшим бомбардиром клуба всех времен. Кроме того, в 2014 году нападающий повторил снайперский рекорд группового этапа Лиги чемпионов, записав на свой счет 9 голов.

В июле 2015 года бразилец перешел в «Милан», за который провел 33 матча и забил 4 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: TopLegal