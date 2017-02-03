Стал известен весенний соперник сборной России

Сборная Аргентины приедет на товарищеский матч с Россией. Дата игры пока не называется.

В рамках подготовки к домашним Кубку конфедераций и чемпионату мира, весной этого года назначена товарищеская игра со сборной Аргентины. Встреча состоится в Москве. Дата, стадион и время начала матча еще уточняются. Ожидается, что аргентинцы привезут основной состав, включая Лионеля Месси.

Последний раз сборные России и Аргентины встречались в 2009 году в Москве в товарищеском матче. Победа осталась за гостями — 3:2. Россия занимает 56 строчку в рейтинге ФИФА, аргентинцы — первые.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»