Эктор Морено стал игроком «Ромы»

Автор: Футбол в сомбреро 0

Капитан сборной Мексики Эктор Морено подписал контракт с «Ромой». Об этом сообщается на официальном сайте оранжево-красных.

Римляне заключили договор с защитником до лета 2021 года. Сумма соглашения при этом не сообщается. Напомним, 29-летний футболист перешел к «волкам» из голландского «ПСВ».

В прошедшем сезоне Эктор провел за клуб из Эйндховена 32 игры и отличился 7 голами. Сейчас Морено числится в списке футболистов, которые будут выступать за мексиканцев на Кубке конфедераций.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Рома»

 

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