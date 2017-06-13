Эктор Морено стал игроком «Ромы»

Капитан сборной Мексики Эктор Морено подписал контракт с «Ромой». Об этом сообщается на официальном сайте оранжево-красных.

Римляне заключили договор с защитником до лета 2021 года. Сумма соглашения при этом не сообщается. Напомним, 29-летний футболист перешел к «волкам» из голландского «ПСВ».

В прошедшем сезоне Эктор провел за клуб из Эйндховена 32 игры и отличился 7 голами. Сейчас Морено числится в списке футболистов, которые будут выступать за мексиканцев на Кубке конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Рома»

Футбол в сомбреро Авторский блог Юрия Алеманова о сборной Мексики, участнике Кубка конфедераций-2017. Последние новости, интервью, составы и фото с турнира.