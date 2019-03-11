Стадион тульского«Арсенала» допущен к проведению матчей

Комиссия Российской Премьер-Лиги приняла решение допустить стадион «Арсенал» в Туле к проведению матчей турнира. Члены комиссии подписали разрешение сегодня.

Ранее РПЛ запретила тульскому «Арсеналу» проводить матчи чемпионата на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния поля. В связи с этим матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА был перенесен на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу тульской команды.

Следующий домашний матч «Арсенал» проведет с красноярским «Енисеем» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится в субботу, 16 марта и начнется в 19:00 мск. Тульский «Арсенал» набрал 24 очка и занимает 8-е место в таблице чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РПЛ