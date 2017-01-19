Стадион в Сочи к ЧМ-2018 откроется в конце января

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Фишт

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, когда будет открыт реконструированный к чемпионату мира стадион в Сочи. Открытие состоится в конце января.

«Точную дату назвать не могу. Конец января.

28 марта должны провести тестовый матч с участием сборной России [против Бельгии]», – заявил Сорокин.

Арена, на которой проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014, примет три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового этапа ЧМ-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал.

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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