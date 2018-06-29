Стадион «Уфы» получил лицензию на проведение матчей Лиги Европы

Автор: Евгений Морозов 0

«Уфа» получила официальное подтверждение, что может проводить игры Лиги Европы в своем городе. Соответствующую лицензию обрел стадион «Нефтяник».

«По итогам проверки специальной комиссией из лаборатории, аккредитованной FIFA, стадион «Нефтяник» в Уфе прошел сертификацию и получил лицензию наивысшей категории FIFA Quality PRO.

Данная лицензия позволит футбольному клубу «Уфа» принимать соперников в Лиге Европы на домашнем стадионе!» – сказано в заявлении клуба.

Уфимцы сыграют в еврокубках впервые в истории.

Фото: ФК «Уфа»
Источник: ФК «Уфа»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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