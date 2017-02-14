Стадион «Лужники» введут в эксплуатацию до конца первого полугодия

Стадион «Лужники» планируется сдать в эксплуатацию до конца первого полугодия. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Все строительные работы в «Лужниках» уже завершены, ведется монтаж инженерного оборудования, заканчивается внутренняя отделка. У нас нет никаких сомнений в том, что до конца первого полугодия стадион будет сдан, хотя фактически на поле можно играть уже сейчас.

Уже в апреле мы продолжим работы по благоустройству. В будущем нам предстоит разместить на территории комплекса большое количество временных сооружений, необходимых для проведения чемпионата мира. Это зоны для журналистов, фан-зоны, зоны вип-гостей и разгрузки мультимедийного оборудования», — заявил Хуснуллин.

С 14 июня по 15 июля Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Финал турнира примут «Лужники».

Фото: Global Look Press

Источник: stroi.mos.ru