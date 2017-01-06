Стадион «Лужники» в Москве планируют сдать в марте

Стадион «Лужники» в Москве планируют сдать после реконструкции в марте 2017 года. Сейчас на площадке работает около 2,3 тысячи человек.

Стадион «Лужники» в Москве планируют сдать после реконструкции в марте 2017 года, сейчас на площадке работает около 2,3 тысячи человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Основная часть строительных работ на «Лужниках» уже завершена. В основном мы сейчас выполняем пуск и наладку, монтаж инженерных систем, занимаемся монтажем кресел. Перед нами стоит задача сдать объект к марту. Сегодня можно уже точно сказать, что строительные работы на стадионе завершены. В мае у нас останется внешнее благоустройство, подготовка временных сооружений.

Ближайшие 3-4 месяца будет уже вопрос, связанный с приемкой документов. Сегодня с Мосгорстройнадзором мы проверили состояние и наличие документации. Документация формируется. У нас уже набраны все эксплуатационные службы, со всеми заключена договоры», — рассказал Хуснуллин.

Напомним, что арена примет матч открытия и финал предстоящего чемпионата мира-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: РИАМО