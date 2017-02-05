Стадион «Локомотив» и «Арена ЦСКА» будут бороться за право проведения Суперкубка России

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

РФПЛ рассматривает два стадиона в качестве проведения на них Суперкубка России. Об  этом заявил президент лиги Сергей Прядкин.

«Суперкубок будет проведен либо на «Арене ЦСКА», либо на «Локомотиве». В прошлом году были такие планы: Суперкубок стал бы матчем-открытием нового стадиона ЦСКА. Но по некоторым причинам новый стадион не принял ту игру. Поэтому сейчас «армейский» стадион в приоритете перед окончательными выборами. Но об итоговом решении мы заявим позже», — сообщил Прядкин.

В прошлом году матч за данный трофей прошел именно на стадионе «Локомотив». Всего в Москве игры за Суперкубок страны проводились 9 раз.

Фото: Официальный сайт РФС

Источник: ТАСС

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Дмитрий Темников
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