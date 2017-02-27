Стадион «Краснодара» претендует на звание лучшего в мире

Стадион российского футбольного клуба «Краснодар» попала в финальную часть голосования за лучшую арену в мире. По условиям конкурса выбирается лучший в мире стадион, который был открыт в 2016 году.

Стадион ФК «Краснодар» вошел в список претендентов на звание лучшего стадиона, который был открыт в 2016 году. Всего в финал голосования, помимо российского стадиона, попали девять новых арен: «Allianz Stadion» (Вена, Австрия), «Cape Cost Stadium» (Кейп-Кост, Гана), «Daci Arena» (Удине, Италия), «Hard Rock Stadium» (Майами, США), «London Stadium» (Лондон, Великобритания), «Stadion Miejski» (Бельско–Бяла, Польша), «Medical Park Arena» (Трабзон, Турция), «Sivas Arena» (Сивас, Турция), «Vodafone Arena» (Стамбул, Турция).

Победитель будет объявлен 7 марта.

Напомним, официальное открытие стадиона «Краснодара» состоялось 9 октября, когда сборная России в товарищеской игре принимала Коста-Рику (3:4). Первый матч на новой арене «быки» провели 20 октября в рамках 3-го тура группового турнира Лиги Европы против «Шальке» (0:1).

Фото: Global Look Press

Источник: StadiumDB