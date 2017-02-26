Стадион «Фишт» будет полностью готов к футбольным матчам в марте

Власти Краснодарского края в середине марта смогут заявить о полной готовности стадиона «Фишт» к первому тестовому матчу. Осталось наладить маленькие неполадки.

«Осталось доналадить некоторые системы. Я думаю, что с этой задачей мы справимся в ближайшие две недели, чтобы уже заявить о полной готовности стадиона», – сказал вице-губернатор Юрий Гриценко.

28 марта на «Фиште» состоится товарищеский матч между сборными России и Бельгии. Летом на сочинском стадионе пройдут игры Кубка конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC