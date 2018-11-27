Стадион «Динамо» получил разрешение на эксплуатацию

Обновленная арена готова к использованию. Матчем открытия должно стать дерби «Динамо» — «Спартак».

Московскому стадиону «Динамо» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«Стадион «Динамо» — объект культурного наследия регионального значения, строители сохранили композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов Большой спортивной арены стадиона в редакции 1928 г. и 1936 г.», — рассказал Левкин.

Отмечается, что разрешение было выдано 26 ноября. Стадион будет носить название «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Арена объединит в себе футбольное поле на 26,3 тыс. зрителей и малую спортивную арену. Общая площадь объектов превысит 200 тыс. кв. м.

Решение о реконструкции Центрального стадиона «Динамо» было принято в 2007 году, но фактически строительство началось в марте 2014 года и продолжалось вплоть до сентября 2018 года.

Главная арена будет принимать футбольные матчи, а малая арена превратится в многофункциональную площадку, предназначенную для проведения спортивных и концертно-развлекательных мероприятий. Она будет вмешать до 14 тыс. зрителей.

Спортивный комплекс откроется в декабре 2018 года. С 20 по 31 декабря на новой арене будет проходить ледовое шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», которое станет первым мероприятием, проводимым в новом комплексе. Первый футбольный матч на стадионе состоится в марте 2019 года, «Динамо» в московском дерби примет «Спартак».

Фото: пресс-служба «ВТБ Арена Парк»

Источник: Пресс-служба Департамента градостроительной политики Москваы