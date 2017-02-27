Сроки восстановления Марио Гетце от болезни неизвестны

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце вновь имеет проблемы со здоровьем. Об этом стало известно сегодня.

у 24-летнего немца выявлено нарушение обмена веществ. Врачи дортмундцев не могут назвать примерную дату восстановления игрока от данной болезни. Напомним, за последнее время Марио несколько раз восстанавливался от травм, связанных с повреждением мышц.

За время текущего сезона хавбек сыграл за «Боруссию» 16 игр. В данных матчах Гетце забил два мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Ruhrnachrichten

 

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Дуглас Коста

Президент «Баварии»: «Дуглас Коста просто пытается ухватить большую зарплату»

Смолов

Трансфер Смолова будет стоить дортмундской «Боруссии» 10 млн евро

Йоан Джуру вместе со своей женой снялся в постельной сцене

Добавить комментарий

Войти с помощью: 