Сроки восстановления Марио Гетце от болезни неизвестны

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце вновь имеет проблемы со здоровьем. Об этом стало известно сегодня.

у 24-летнего немца выявлено нарушение обмена веществ. Врачи дортмундцев не могут назвать примерную дату восстановления игрока от данной болезни. Напомним, за последнее время Марио несколько раз восстанавливался от травм, связанных с повреждением мышц.

За время текущего сезона хавбек сыграл за «Боруссию» 16 игр. В данных матчах Гетце забил два мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Ruhrnachrichten