Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018 год

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

ЧМ 2018

Срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде, на которых в 2018 году будут проходить матчи чемпионата мира—2018, перенесен с 2017 на 2018 год. Об этом говорится в постановлении правительства Российской Федерации.

«Слова «срок ввода в эксплуатацию — 2017 год» заменить словами «срок завершения строительно-монтажных работ — 2017 год, срок ввода в эксплуатацию — 2018 год», — говорится в постановлении.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Калининграде, Ростове-на-Дону и Волгограде.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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