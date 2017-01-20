Сразу пять футболистов «Зенита» могут покинуть клуб

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Зенит

По сообщениям СМИ, руководство «Зенита» готово расстаться с пятью футболистами. Первым в этом списке является Александр Рязанцев.

Александр Рязанцев на данный момент тренируется с «Зенитом-2» на сборах в Испании. Мирча Луческу не рассчитывает на полузащитника «сине-бело-голубых».

Также в этот список попали Павел Могилевец, Николас Ломбертс, Никита Саламатов и Маурисио.

«Зенит» занимает вторую строчку после первой части чемпионата. Петербургский клуб отстает от лидирующего «Спартака» на 5 очков.

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Фото: Sportbox
Источник: «Спорт день за днем»

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Никита Пронин

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