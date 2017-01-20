Сразу пять футболистов «Зенита» могут покинуть клуб

По сообщениям СМИ, руководство «Зенита» готово расстаться с пятью футболистами. Первым в этом списке является Александр Рязанцев.

Александр Рязанцев на данный момент тренируется с «Зенитом-2» на сборах в Испании. Мирча Луческу не рассчитывает на полузащитника «сине-бело-голубых».

Также в этот список попали Павел Могилевец, Николас Ломбертс, Никита Саламатов и Маурисио.

«Зенит» занимает вторую строчку после первой части чемпионата. Петербургский клуб отстает от лидирующего «Спартака» на 5 очков.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: Sportbox

Источник: «Спорт день за днем»