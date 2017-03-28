Спустя 9 месяцев после Евро в Исландии установлен рекорд рождаемости

Успехи на Евро-2016 не прошли даром. В счастливой Исландии спешат делать новое пополнение для сборной.

В Исландии спустя 9 месяцев после выхода национальной команды в четвертьфинал чемпионата Европы 2016 года установлен рекорд рождаемости. Об этом сообщил доктор Питер Асгьер.

«Установлен рекорд рождаемости в Исландии, спустя девять месяцев после победы 2:1 над Англией», — гласит сообщение врача.

Сборная Исландии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы, где сумела добраться до четвертьфинала. Исландцы на групповом этапе сыграли вничью с Португалией и Венгрией (1:1), обыграли Австрию (2:1), в 1/8 финала одолели Англию (2:1), а в четвертьфинале уступили Франции (2:5).

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Питера Асгьера