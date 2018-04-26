Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник может заменить Венгера в «Арсенале»

Автор: Михаил Серебряков 0

Ralf Rangnick

«Арсенал» продолжает поиск кандидатов на пост главного тренера команды, который по окончании сезона покинет нынешний наставник «канониров» Арсен Венгер. Им может стать спортивный директор немецкого клуба.

По информации английских СМИ, очередным претендентом на место Венгера стал Ральф Рангник, в настоящее время занимающий должность спортивного директора в «РБ Лейпциг».

В Германии специалист считается одним из самых талантливых тренеров Бундеслиги и в своём нынешнем клубе также оказывает большое влияние на команду.

Ранее Рангник тренировал клубы «Шальке» и «Штутгарт».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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