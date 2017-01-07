Спортивный директор «Краснодара»: «Мы не собираемся расставаться с Федором Смоловым»

Спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин прокомментировал интерес к Федору Смолову со стороны дортмундской «Боруссии». Руководитель заявил, что у «быков» нет цели расстаться с нападающим.

«Смолов – наш игрок, мы не собираемся с ним расставаться. Но если поступит предложение, мы будем готовы вместе с футболистом его рассмотреть», — сказал Зинин.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» готова заплатить за нападающего сборной России 10 миллионов евро.

Напомним, что на данный момент Смолов с 10 мячами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России. Также форвард отметился уже 5 мячами в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС