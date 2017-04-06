Спортивный директор «Краснодара»: «Клуб уже нашел замену Федору Смолову»

Спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал о возможном уходе Федора Смолова. Он сообщил, что клуб уже нашел замену нападающему.

«Имея нападающего такого уровня и такой востребованности, спортивный департамент обязан быть готов к тому, что в любой момент клуб может его продать. Замену Феде мы нашли еще осенью. Есть 10 человек, каждый из которых способен дать нам многое. Наблюдаем за ними в каждом туре и при этом продолжаем искать еще более сильные варианты.

Но это вовсе не означает, что Федор уедет. Он очень значимый, ключевой для нас игрок, у которого с клубом длительный контракт. Вдобавок решение по Федору будет принимать наш президент, у которого нет пиетета перед западными клубами и которого большими цифрами не удивишь», — заявил Зинин.

Ранее сообщалось, что Смолов летом нынешнего года может перейти в дортмундскую «Боруссию». За «Краснодар» форвард сборной России выступает с лета 2015 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт