Спортивный директор «Интера» не исключает возвращения Филиппе Коутиньо

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио выразил сожаление в связи с тем, что клуб в свое время расстался с полузащитником Филиппе Коутиньо. Итальянский клуб не теряет надежды, что бразилец еще вернется.

«За то время, что я работаю в «Интере», продажа Коутинью, наверное, одно из тех решений, которые вызывают наибольшее сожаление. У меня сохранились о нем отличные воспоминания как о футболисте и человеке. Но в те времена он не был готов физически и должен был адаптироваться к игре, отличающейся от футбола в кальчо.

Наш клуб теперь имеет сильных владельцев. Поэтому не могу исключить, что в будущем Коутиньо вернется к нам. Мы всегда можем надеяться», — цитирует Аузилио источник.

Коутиньо защищал цвета «Интера» с 2010 по 2013 год.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport