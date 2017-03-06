Спортивный директор «Барселоны»: «Мы болеем за «Наполи» в противостоянии с «Реалом»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Реал - Наполи

Спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал, что каталонский клуб поддерживает «Наполи» в противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 1:3.

«В «Барселоне» все болеют за «Наполи» из-за большого соперничества с «Реалом».

Мне кажется, что у «Наполи» хорошая команда, у них есть игроки, которые благодаря своей хитрости могут обеспечить победу своей команде. У них хорошие шансы на победу», – сказал Брайда.

Напоминаем, что первая игра в Италии завершилась со счетом 1:3.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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