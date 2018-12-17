Спортивный директор «Байера»: «Краснодар – опасный противник, но наша цель – выход в следующий раунд»

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер дал комментарий по поводу результатов жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Соперником леверкузенского клуба стал «Краснодар».

«Краснодар – опасный противник. Они завершили групповой этап на втором месте, но набрали столько же очков, сколько и «Севилья», что говорит о многом.

Но несмотря на это, безусловно, нашей целью по-прежнему является выход в следующий раунд», – сказал Феллер.

Первый матч состоится в Краснодаре 14 февраля. Ответный пройдет в Германии 21 числа.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА