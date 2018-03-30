Спортивный директор «Атлетико» достиг договоренности с Пауло Дибалой о его переходе

Автор: Евгений Морозов 0

Пауло Дибала

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может оказаться в «Атлетико». Говорят, что уже есть договоренность.

Мадридский клуб рассматривает 24-летнего аргентинца как возможную замену нападающему Антуану Гризманну, который, вероятно, летом перейдет в «Барселону».

Сообщается, что между Дибалой и спортивным директором «Атлетико» Андреа Бертой существует договоренность о переходе аргентинца в стан «матрасников».

Также сообщается, что в сделку может быть включен защитник «Атлетико» Стефан Савич.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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