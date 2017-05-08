Спортивные журналисты Англии признали Н’Голо Канте лучшим футболистом 2017 года

Автор: Юрий Алеманов 0 Comments

Канте

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан во второй раз признан игроком года в АПЛ. Теперь по версии Ассоциации спортивной прессы Англии.

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан игроком года в АПЛ по версии Ассоциации спортивной прессы Англии.

Второе место в рейтинге занял еще один игрок лондонского клуба Эден Азар, замкнул тройку хавбек «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли.

Канте выступает за «Челси» с лета 2016 года. В текущем сезоне 26-летний Канте отыграл 38 матчей за синих во всех турнирах. На его счету два гола и одна передача.

Фото: Global Look Press
Источник: Ассоциация спортивной прессы Англии

Поделиться:

Юрий Алеманов

Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Лестер» готов заплатить 18 миллионов за хавбека «Генка»

Юрген Клопп почти в «Ливерпуле»

Алексис Санчес

Алексис Санчес признался в уклонении от уплаты налогов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 