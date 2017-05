Спортивные журналисты Англии признали Н’Голо Канте лучшим футболистом 2017 года

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан во второй раз признан игроком года в АПЛ. Теперь по версии Ассоциации спортивной прессы Англии.

Второе место в рейтинге занял еще один игрок лондонского клуба Эден Азар, замкнул тройку хавбек «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли.

Канте выступает за «Челси» с лета 2016 года. В текущем сезоне 26-летний Канте отыграл 38 матчей за синих во всех турнирах. На его счету два гола и одна передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Ассоциация спортивной прессы Англии

Congratulations to @nglkante, who has been voted the 2017 Footballer of the Year by the Football Writers' Association! 👏 pic.twitter.com/8SaWKVCkgR

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 8, 2017