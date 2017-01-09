Спортивные власти Китая ограничат расходы клубов на покупку легионеров. Также будет ужесточен лимит на легионеров.

Государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР ограничит расходы футбольных клубов страны на трансферы и зарплаты легионеров.

«Мы будем регулировать, ограничивать дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы игроков», – сказано в заявлении.

Зимой форвард Карлос Тевес, перешедший из «Боки Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой аргентинец будет зарабатывать 722 тыс евро в неделю, или 37,5 млн евро в год.

Эти огромные расходы вызвали полемику в Китае, где многие задаются вопросом, почему эти средства не вкладываются в подготовку молодых игроков, видя позиции Китая в рейтинге ФИФА. Государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР сообщило, что правительство будет устанавливать потолок затрат на легионеров.

Ранее было объявлено, что обсуждается сокращение легионеров в китайских клубах с пяти до четырех разрешенных игроков.

В Китае настоящее время выступают такие игроки, как Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо и другие.

Фото: Global Look Press

Источник: BFM TV