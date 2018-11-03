«Спортинг» согласовал контракт с Леонидом Слуцким, Лионель Месси подозревается в отмывании денег, Леонарду Жардим может возглавить «Реал». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Слуцкий

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 ноября.

1. Премьер-лига. 13-й тур. Результаты дня

«Динамо» и ЦСКА не забили голов, «Локомотив» уверенно обыграл «Арсенал»

2. «Спортинг» согласовал выкуп контракта Леонида Слуцкого с «Витессом»

Цена вопроса — 500 тысяч евро.

3. Леонарду Жардим может возглавить «Реал»

44-летний португалец вошел в список кандидатов на пост тренера мадридского клуба.

4. Лионель Месси подозревается в отмывании денег

Обвинения в адрес футболиста и его отца выдвинул прокурор по экономическим вопросам Пабло Турано.

5. Джанни Инфантино помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать серьезных наказаний, когда занимал пост генерального секретаря УЕФА

В период с 2011 по 2013 год клубам грозило наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей вплоть до исключения из Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

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