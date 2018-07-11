«Спортинг» подал жалобу в ФИФА на Руя Патрисиу за трансфер в «Вулверхэмптон»

Автор: Михаил Серебряков 0

Лиссабонский «Спортинг» обратился в ФИФА с жалобой на вратаря Руя Патрисиу. Голкипер в летнее трансферное окно перешел в «Вулверхэмптон».

Клуб опровергает аргументы, которые заставили Патрисиу разорвать контракт и требует компенсацию в 54,7 млн евро. «Спортинг» готов отозвать жалобу, если получиться договориться с «Вулверхэмптоном».

Напомним, ранее сразу несколько игроков «Спортинга» расторгли контракты в одностороннем порядке.

Причиной расторжения стал инцидент с вторжением агрессивных болельщиков на территорию базы «Спортинга».

В июне в отставку отправили президента «Спортинга» Бруну де Карвалью. Из-за его действий в команде случился кризис.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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