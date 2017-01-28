«Спортинг» из Хихона планирует приобрести Ласина Траоре

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Траоре

Ивуарийский нападающий Ласина Траоре ищет команду для продолжения карьеры. В услугах футболиста заинтересован очередной клуб из испанского чемпионата.

По информации СМИ, руководство хихонского «Спортинга» готово выкупить права на Траоре у французского «Монако». О сумме предполагаемой сделки пока ничего неизвестно. Также приобрести африканца планировала испанская «Малага», однако стороны не сошлись во мнениях по поводу стоимости форварда.

26-летний игрок последние полгода выступал в аренде у московского ЦСКА. За красно-синих Ласина провел 14 игр, забив 5 мячей.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Lavozdeasturias.es

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