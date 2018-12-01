Спортдиректор РПЛ: «Календарь составлялся тогда, когда везде было тепло»

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин поделился мнением о проведении матчей в мороз. Сегодняшняя встреча 16-го тура «Енисей» – «Ахмат» (1:1) началась при минус 14, а матч «Оренбурга» и «Крыльев Советов» был отменен из-за температуры минус 16 – это на один градус ниже, чем максимальная допустимая регламентом лиги.

– Почему изначально при составлении календаря поставили в Оренбурге игру 1 декабря?

– А вы знали, какая погода здесь будет, когда назначаясь дата матча? Все обсуждали морозы в Красноярске. Так там встреча «Енисей» – «Ахмат» сегодня состоялась. Правда, условия нефутбольные – минус 14 градусов, но в соответствии с регламентом игру провели. А про Оренбург никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что установится такая погода. Это форс-мажор.

– Обе стороны были согласны, когда матч в холодном регионе ставили на декабрь?

– Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде. Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте.

– Понятно, что зона не южная…

– По факту непонятно. Ну и что? В Оренбурге предыдущий матч играли. Сколько было? Минус 10. В Москве сейчас сколько градусов? В минус 12 проводили матч Лиги Европы. Кто знал, что погода будет такая? Вы знали?

– За несколько месяцев никто не знал.

– Ну вот. Когда мне скажут, когда надо календарь составлять, где какая погода в конкретный день будет, тогда другое дело. Прогнозы – это не гарантия того, что предсказание сбудется. В Красноярске говорили, что будет минус 20, а по факту – минус 14, и игра состоялась. Конечно, не говорю, что это футбольная погода и при ней комфортно футболистам и зрителям. Конечно, нет. Но у нас в регламенте так написано.

Если там будет указано, что играть нельзя при температуре ниже минус 10 градусов, значит, тогда и не будем играть. Просто принимали такой регламент, и утверждал его исполком РФС, поэтому матч в Красноярске состоялся. А в Оренбурге – нет, потому что там минус 16-17 градусов.

Фото: ФК»Енисей»

Источник: «Спорт-Экспресс»