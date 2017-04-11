«Спорт» для всех. Еженедельник «Футбол. Хоккей» приглашает читателей в Сокольники

18-20 апреля в Москве на территории Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» пройдет международная выставка «Спорт» – крупнейшее в России мероприятие спортивной индустрии.

Организаторами международной выставки «Спорт» выступают Министерство спорта Российской Федерации и Департамент спорта и туризма города Москвы. Наш еженедельник третий год подряд выступает партнером мероприятия.

Приглашаем читателей в павильон еженедельника «Футбол. Хоккей» Т2-4 – в самом центре выставки – у перехода во второй зал! Всех желающих ждут конкурсы, викторины, турнир по FIFA 17, подарки и другие приятные сюрпризы! До встречи!

Как добраться пешком до КВЦ Сокольники: Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» располагается в пределах парка Сокольники, который находится в 5 минутах ходьбы от станции метро «Сокольники». Вход в парк бесплатный.

Как добраться на автомобиле: Заезд осуществляется через 3-й Лучевой просек. Стоимость въезда на территорию на автомобиле — 500 руб., на мотоцикле — 150 руб. Машину можно оставить на специально оборудованных паркингах, расположенных вблизи выставочных павильонов; для мотоциклов предназначена специальная парковка на 3-м Лучевом просеке.

Подробнее о выставке «Спорт» можно узнать на официальном сайте.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1