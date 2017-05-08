«Спартаку» могут вручить кубок чемпионов РФПЛ после игры 29-го тура

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Томь» — 1:0. Москва. «Открытие Арена». 6 мая 2017 г.

Стало известно, когда игроки «Спартака» могут получить чемпионский кубок. Об этом сказано в «Положении о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу».

В положении написано: «Кубок может быть вручен по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона, а если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом уже сыграны, то место и время вручения (награждения) определяется руководством РФПЛ по согласованию с РФС». Таким образом, награждение трофеем может состояться 17 мая в последней домашней встрече москвичей с «Тереком».

Напомним, вчера красно-белые стали победителями первенства России за 3 тура до окончания чемпионата. В активе команды Массимо Карреры 63 очка.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Халк летом может вернуться в «Зенит»

Анатолий Бышовец: «Вчерашние идолы существуют для того, чтобы их превзойти»

В Москве состоялось заседание Наблюдательного совета Оргкомитета по подготовке ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 