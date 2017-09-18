«Спартак» вновь не победил, в Черногории застрелен вратарь, Дембеле пропустит 4 месяца. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 сентября.
1. Премьер-лига. 10-й тур
«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» не смогли выявить победителя, «Тосно» добивается ничьей со «Спартаком» вдесятером, «Рубин» дома проигрывает «Уралу»
2. Усман Дембеле получил травму в матче 4-го тура Ла Лиги
Французский нападающий травмировал подколенное сухожилие левой ноги и выбыл надолгий срок.
3. Вратарь черногорского «Бокеля» был застрелен во время тренировки
Голкипер был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
4. Андрей Канчельскис: «Англия для Слуцкого — тоже не футбольная страна? Пусть едет в Афганистан и добивается результата»
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в «Халл Сити».
5. Пауло Дибала стал рекордсменом «Ювентуса»
Аргентинец отличился 50-м мячом в своем 100-м матче за туринскую команду.
Фото: Global Look Press