«Спартак» вновь не победил, в Черногории застрелен вратарь, Дембеле пропустит 4 месяца. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 сентября.

1. Премьер-лига. 10-й тур

«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» не смогли выявить победителя, «Тосно» добивается ничьей со «Спартаком» вдесятером, «Рубин» дома проигрывает «Уралу»

2. Усман Дембеле получил травму в матче 4-го тура Ла Лиги

Французский нападающий травмировал подколенное сухожилие левой ноги и выбыл надолгий срок.

3. Вратарь черногорского «Бокеля» был застрелен во время тренировки

Голкипер был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

4. Андрей Канчельскис: «Англия для Слуцкого — тоже не футбольная страна? Пусть едет в Афганистан и добивается результата»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

5. Пауло Дибала стал рекордсменом «Ювентуса»

Аргентинец отличился 50-м мячом в своем 100-м матче за туринскую команду.

Фото: Global Look Press

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