«Спартак» зимой может приобрести Антона Швеца

«Спартак» интересуется полузащитником «Ахмата» Антоном Швецом. 25-летний хавбек может перейти в московский клуб уже зимой.

В услугах Швеца заинтересован новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов, который в свое время был инициатором приглашения футболиста в клуб из Грозного. Интересы игрока и тренера представляет одно и то же агентство — ProStar.

«Спартак» в мае и июне уже вел переговоры о трансфере игрока, который выступает как на позиции полузащитника, так и центрального защитника.

Трансфер Швеца оценивается в 3 миллиона евро. Однако, по информации Euro-Football.ru, деньги на покупку «Спартак»выделит только в случае продажи кого-то из футболистов.

Швец в марте 2018 года впервые сыграл за сборную России, выйдя на замену в контрольном матче с Францией (1:3). В сентябре он был в заявке на игру с Чехией (5:1), но на поле не появился.

В 9 матчах РПЛ этого сезона Швец забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Еuro-football.ru