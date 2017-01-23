«Спартак» занял 30-е место в списке лучших команд Лиги чемпионов за всю историю турнира

УЕФА составил сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов. Первым российским клубом в данном рейтинге стал московский «Спартак».

Лидером таблицы стал мадридский «Реал», второе место у «Барселоны». В топ-3 также пробилась мюнхенская «Бавария». «Спартак» же занял 30-е место, оставив позади себя такие именитые клубы, как «Марсель», «Манчестер Сити» и «Лацио».

ЦСКА в данном рейтинге занял 38-е место. Также в топ-50 оказался петербургский «Зенит», расположившись на 42-й позиции.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА