«Спартак» заключил контракт с 18-летним либерийским нападающим

Московский «Спартак» и чешский клуб «Карвина» подписали трансферный контракт о переходе в стан красно-белых 18-летнего форварда Сильвануса Нимели, сообщает официальный сайт московской команды. Его рост — 177 см, вес — 73 килограмм.

Футболист выступал за молодежную команду «Карвина» с 2016 года. В нынешнем сезоне сыграл один матч за основной состав чешского клуба. В 2013 году дебютировал за сборную Либерии; в составе национальной команды своей страны провел одну встречу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»