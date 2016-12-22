«Спартак» хотел приобрести Марио Манджукича

«Спартак» обращался к руководству «Ювентуса» по поводу перехода хорватского нападающего Марио Манджукича. Московский клуб предлагал 30-летнему форварду контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Как утверждает источник, «Спартак» обратил внимание на нападающего «Милана» Луиза Адриано только после того, как Марио Манджукич отказался от перехода в стан «красно-белых».

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с «Миланом» условия по переходу нападающего «россонери». Речь идёт о полноценном трансфере за 7 миллионов евро. «Спартак» также готов платить 29-летнему бразильцу 3 миллиона евро в год без учета различных бонусов.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato