«Спартак» хотел приобрести Марио Манджукича

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Марио Манджукич

«Спартак» обращался к руководству «Ювентуса» по поводу перехода хорватского нападающего Марио Манджукича. Московский клуб предлагал 30-летнему форварду контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Как утверждает источник, «Спартак» обратил внимание на нападающего «Милана» Луиза Адриано только после того, как Марио Манджукич отказался от перехода в стан «красно-белых».

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с «Миланом» условия по переходу нападающего «россонери». Речь идёт о полноценном трансфере за 7 миллионов евро. «Спартак» также готов платить 29-летнему бразильцу 3 миллиона евро в год без учета различных бонусов.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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Никита Поляков

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