«Спартак» хочет приобрести форварда сборной Конго

«Спартак» продолжает активно проявлять себя на трансферном рынке. Следующим приобретением «красно-белых» может стать конголезский форвард.

Сообщается, что «Спартак» уже сделал предложение албанскому клубу «Тирана» по трансферу нападающего Мервейла Ндокайта. «Тирана» в свою очередь хочет оставить молодого футболиста у себя как минимум до лета 2017 года.

Также им интересуются несколько европейских клубов.

В свои 18 лет форвард уже провел восемь матчей за сборную Конго.

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Фото: Р-Спорт

Источник: DRCPF