«Спартак» хочет приобрести бывшего форварда «Тоттенхэма» и «Милана»

Нападающий «Бенфики» Адель Таарабт может сменить команду. В игроке заинтересованы в России.

Руководство «Спартака» хочет приобрести марокканца, который на данный момент выступает за «Дженоа» на правах аренды. Эту сделку москвичи планируют завершить, если не получится приобрести игрока «Андерлехта» Софьяна Анни.

В разные годы своей карьеры 28-летний Таарабт выступал за «Тоттенхэм», «Фулхэм», «КПР», «Ланс», «Милан» и «Бенфику». В текущем розыгрыше Серии А африканец сыграл за «Дженоа» в 19 встречах, забил два гола и сделал столько же результативных пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: gianlucadimarzio.com