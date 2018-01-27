«Спартак» хочет приобрести бывшего форварда «Тоттенхэма» и «Милана»

Автор: Дмитрий Темников 0

Нападающий «Бенфики» Адель Таарабт может сменить команду. В игроке заинтересованы в России.

Руководство «Спартака» хочет приобрести марокканца, который на данный момент выступает за «Дженоа» на правах аренды. Эту сделку москвичи планируют завершить, если не получится приобрести игрока «Андерлехта» Софьяна Анни.

В разные годы своей карьеры 28-летний Таарабт выступал за «Тоттенхэм», «Фулхэм», «КПР», «Ланс», «Милан» и «Бенфику». В текущем розыгрыше Серии А африканец сыграл за «Дженоа» в 19 встречах, забил два гола и сделал столько же результативных пасов.

Фото: Global Look Press
Источник: gianlucadimarzio.com

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