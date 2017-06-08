«Спартак» хочет подписать экс-защитника «Интера» Альваро Перейру

Левый защитник парагвайского «Серро Портеньо» Альваро Перейра, права на которого принадлежат аргентинским «Эстудиантес», может переехать в Россию. Уругваец заинтересовал московский «Спартак».

По словам Карлоса Вильяльбы, агента 31-летнего уругвайца, у Перейры есть предложения не только от красно-белых, но и из Турции и Южной Кореи.

При этом сам игрок, известный по выступлениям за «Порту», «Интер» и «Хетафе», хотел бы остаться в «Серро Портеньо». Срок аренды истекает 30 июня.

Фото: Global Look Pre

Источник: goal