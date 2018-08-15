«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, Денис Черышев перешел в «Валенсию», Аарон Оланаре покинул ЦСКА. Главные новости дня

Автор: Лидия Дидык 0

Лига чемпионов. 3-ий квалификационный раунд. «Спартак» — ПАОК — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 14 августа 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 августа.

1. Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Спартак» отправился в Лигу Европы.

2. РФС запретил «Рубину» регистрировать игроков из-за долгов перед «Краснодаром».

«Рубин» обязан выплатить «Краснодару» задолженность по сделке.

3. Лионель Месси не будет вызываться в сборную Аргентины до конца этого года.

Это решение самого аргентинца. 

4. Денис Черышев перешел в «Валенсию».

Игрок уже выступал за «летучих мышей» в 2016 году.

5. Марио Манджукич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

Футболист выступал за национальную сборную с 2007-го года.

6. Аарон Оланаре покинул ЦСКА.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Фото: Global Look Press

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