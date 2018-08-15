«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, Денис Черышев перешел в «Валенсию», Аарон Оланаре покинул ЦСКА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 августа.
1. Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Спартак» отправился в Лигу Европы.
2. РФС запретил «Рубину» регистрировать игроков из-за долгов перед «Краснодаром».
«Рубин» обязан выплатить «Краснодару» задолженность по сделке.
3. Лионель Месси не будет вызываться в сборную Аргентины до конца этого года.
Это решение самого аргентинца.
4. Денис Черышев перешел в «Валенсию».
Игрок уже выступал за «летучих мышей» в 2016 году.
5. Марио Манджукич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.
Футболист выступал за национальную сборную с 2007-го года.
6. Аарон Оланаре покинул ЦСКА.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Фото: Global Look Press